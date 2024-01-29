В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах

«Позже выяснилось, что о якобы террористическом акте в школе сообщили двое учащихся. Дети признались: они попросту хотели сорвать занятия. Неудачная шутка привела к наказанию. Родителям выписали штраф. Самих школьников поставили на учет. Их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции», — сообщает СМИ.