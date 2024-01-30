В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Видеоролик с произошедшим опубликовал в социальных сетях Самвел Ширинян. Он сорвал с возложенных у монумента венков российские флаги, а затем сбросил цветы на землю.

Комментируя происходящее, он заявил, что у блокады Ленинграда не было документации, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.