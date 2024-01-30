Житель Приморья получил приговор за стрельбу во время дорожного конфликта

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Уссурийска за стрельбу во время конфликта с другим водителем на дороге, а также за незаконное хранение оружия, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
В полицию Уссурийска местная жительница сообщила о стрельбе возле дома № 73 на улице Комарова. Установили, что водители RAM-1500 и Toyota Corolla Axio поссорились из-за очерёдности проезда. Мужчина, бывший за рулём RAM-1500, несколько раз выстрелил в воздух — предположительно, из охолощённого оружия.
Во время обыска в его квартире и машине полицейские обнаружили и изъяли охолощённый автомат Калашникова, 200 патронов и травматический револьвер. Разрешения на ношение травматического оружия у подсудимого не было.
Мужчину осудили по статьям о хулиганстве с применением оружия и о незаконном хранении и изготовлении оружия. Он получил штраф в 505 тысяч рублей.