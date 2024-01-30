«Не помню» — не аргумент: иркутянина осудили за убийство сожительницы

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина нанес подруге около 50 ударов ножом. Она умерла на месте.
Интересно, что сам осужденный до конца утверждал, что не он зверски лишил женщину жизни и настаивал на том, что «ничего такого не помнит». Последнее, что осталось в его убитой алкоголем памяти — то, что накануне вечером он выпивал вместе с сожительницей. Потом — провал. А утром нашел ее, мертвую, в ванной комнате. И как-то сразу «понял»: любимая совершила самоубийство.
Но доказательств, собранных следователями, хватило: суд приговорил иркутянина к восьми годам колонии строгого режима. И удовлетворил иск дочери убитой «о компенсации морального вреда в сумме 500 000 рублей».