«Ляжку откусил»: в Приморье тигры продолжают поедать фермерских животных

Пришел ли полосатый хищник из-за недостатка кормовой базы или по другим причинам, пока неизвестно. С этим вопросом редакция обратилась в центр «Амурский тигр», в котором ответили, что рядом находится национальный парк «Земля леопарда», поэтому проблем с пропитанием у зверя быть не должно.