«Ляжку откусил»: в Приморье тигры продолжают поедать фермерских животных

Жители Приморья в социальных сетях рассказали об очередном нападении тигра на домашний скот. На этот раз хищник наведался в село Филипповка в Хасанском округе. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В селе тигр утащил корову одного из местных жителей и, судя по словам мужчины, успел перекусить ею:
«Вот лежит корова. Поел ее, да? Ляжку откусил, нога валяется. Все, нет больше коровы».
Пришел ли полосатый хищник из-за недостатка кормовой базы или по другим причинам, пока неизвестно. С этим вопросом редакция обратилась в центр «Амурский тигр», в котором ответили, что рядом находится национальный парк «Земля леопарда», поэтому проблем с пропитанием у зверя быть не должно.
У тигра не должно быть проблем с кормовой базой. принтскрин видео.
Ранее «Комсомолка» писала о похоже случае. В селе Свободное Лазовского округа тигр загрыз трех овец у местного фермера.
Напомним, что минувшим вечером в районе села Ясеневый был обнаружен труп расчлененного краснокнижного хищника. Нашли его в 20 километрах от населенного пункта, а лапы — в 1,5 километра от тела.
С какой целью и кто это сделал, пока неизвестно, но специалисты не придерживаются версии о продаже, предполагая, что кто-то так хотел отомстить за убийство своих домашних животных. Прокуратура и полиция тем временем организовали проверку.