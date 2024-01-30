Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве мигрантом женщины и ее маленькой дочери под Новосибирском

Согласно данным Mash, речь идет о сумме в пять миллионов рублей. Погибшая вместе с дочерью переехала из Республики Казахстан в сибирскую столицу, где приобрела квартиру на улице Виктора Уса и машину. С выбором ей помогал мигрант. В ведомстве пояснили, что мужчину задержали еще 25 января на границе в Туркестанской области республики. У него, как позже выяснилось, двойное гражданство благодаря фиктивному браку.