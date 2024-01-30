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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве мигрантом женщины и ее маленькой дочери под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 30 января, ФедералПресс. В центральном аппарате Следственного комитета взяли на контроль дело о жестоком убийстве женщины и ее маленькой дочери, совершенное мигрантом в Новосибирской области. Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, 31-летний уроженец Республики Таджикистан убил женщину и ее пятилетнюю дочь из-за денег, которые его жертва получила в наследство. На данный момент мужчину везут в Россию для дальнейшего расследования», — отметили в ведомстве.

Согласно данным Mash, речь идет о сумме в пять миллионов рублей. Погибшая вместе с дочерью переехала из Республики Казахстан в сибирскую столицу, где приобрела квартиру на улице Виктора Уса и машину. С выбором ей помогал мигрант. В ведомстве пояснили, что мужчину задержали еще 25 января на границе в Туркестанской области республики. У него, как позже выяснилось, двойное гражданство благодаря фиктивному браку.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.