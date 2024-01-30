Андрей Иванюта сообщил о последствиях пожара в многоэтажке в Белорецке

По его словам, сейчас в республиканской больнице находятся трое пострадавших на пожаре. Тогда чудом удалось избежать жертв — благодаря смелости одного из жильцов и своевременному прибытию огнеборцев. Отвагу проявил белоречанин Юрий Окунцев. Он проснулся от стука в дверь. Соседка звала на помощь, кричала, что в их квартире пожар, а в дальней комнате — ребёнок. Мужчина немедленно бросился на помощь.