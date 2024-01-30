Андрей Иванюта сообщил о последствиях пожара в многоэтажке в Белорецке

По его словам, сейчас в республиканской больнице находятся трое пострадавших на пожаре. Тогда чудом удалось избежать жертв — благодаря смелости одного из жильцов и своевременному прибытию огнеборцев. Отвагу проявил белоречанин Юрий Окунцев. Он проснулся от стука в дверь. Соседка звала на помощь, кричала, что в их квартире пожар, а в дальней комнате — ребёнок. Мужчина немедленно бросился на помощь.
«Зашёл в горящую квартиру и начал звать девочку. Слава Богу, она откликнулась. Схватил её и через огонь вынес в коридор, там уже было сильное задымление, дышать было тяжело. Тут подоспели пожарные, они надели нам маски и вывели на улицу. На “скорой” нас увезли», — поделился Юрий.
На этом пожаре огнеборцы Белорецкого пожарно-спасательного гарнизона спасли 63 жильцов. Квартира выгорела полностью, пострадали и соседние жилплощади — в процессе тушения их сильно затопило.
«11-летняя девочка, её мама и их спаситель получили ожоги, сейчас они проходят лечение.
Решается вопрос о награждении мужчины. Мама девочки воспитывает её одна, папа ребёнка умер. Из помощников — только бабушка со стороны мужа, пенсионерка. Связаться с бабушкой и узнать, какая семье нужна помощь, можно, позвонив на горячую линию администрации Белорецкого района: 8−34792−3−41−59», — подытожил Андрей Иванюта.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что, по предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный включенным обогреватель.