Суд вынес приговор омичу за стриптиз у здания УФСБ

«Осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, обвиняемый снял с себя всю одежду и стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.