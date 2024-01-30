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Суд вынес приговор омичу за стриптиз у здания УФСБ

Центральный районный суд города Омска вынес приговор 37-летнему жителю города Омска, обвиняемому в хулиганстве.

Как было установлено в судебном процессе, ночью 9 сентября 2023 омич пришел к зданию, расположенному по улице Ленина.

«Осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, обвиняемый снял с себя всю одежду и стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке — об этом ходатайствовали подсудимый и его защитник.

Омич был признан виновным в хулиганстве — грубом нарушении общественного порядка. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.