В Воронеже врач санатория достала из уха ребёнка бисер, грифель и бумагу

«Эта история еще раз подчеркнула, что родители должны внимательно наблюдать за активностью своих детей, особенно когда они играют или занимаются различными видами творчества. Дети, особенно маленькие, могут находить странные и опасные для здоровья вещи и пытаться использовать их в своих играх», — сказали в санатории.