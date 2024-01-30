В Воронеже врач санатория достала из уха ребёнка бисер, грифель и бумагу

В Сомовском санатории для детей врач извлекла из уха 10-летнего ребёнка бисер, грифель и кусок бумаги, рассказали в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Отоларинголог обнаружила инородные тела во время планового осмотра детей.
«Эта история еще раз подчеркнула, что родители должны внимательно наблюдать за активностью своих детей, особенно когда они играют или занимаются различными видами творчества. Дети, особенно маленькие, могут находить странные и опасные для здоровья вещи и пытаться использовать их в своих играх», — сказали в санатории.