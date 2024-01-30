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Руководство «Федерации футбола Пермского края» осуждено за мошенничество

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении директора и президента Региональной общественной организации «Федерации футбола Пермского края». Они похитили из бюджета более 1,8 млн рублей.

Подсудимые в период с 2019 по 2021 года, занимая указанные руководящие должности, похитили более 1,8 млн рублей. Они предоставляли в министерство физической культуры и спорта поддельные проездные и платежные документы о проезде железнодорожным транспортом участников соревнований. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Суд признал их виновными в совершении преступлений «Организация, подстрекательство и пособничество в совершении мошенничества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Один из виновных приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Второй — к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Каждому назначен испытательный срок в три года и штраф в размере 80 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.