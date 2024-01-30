Руководство «Федерации футбола Пермского края» осуждено за мошенничество

Один из виновных приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Второй — к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Каждому назначен испытательный срок в три года и штраф в размере 80 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.