В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погибла маленькая девочка

В Красноярском крае началось расследование загадочной смерти маленькой девочки. Как рассказали в Следкоме, 28 января младенца в тяжелом состоянии привезли из Каратузского района в Курагинскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти маленькую девочку не удалось.
По словам родителей, 25 января у девочки поднялась температура и ее начало тошнить. После безуспешных попыток вылечить ребенка самостоятельно, родители обратились к врачам. Однако, в ходе осмотра на теле ребенка была обнаружена гематома в области виска и по предварительным данным причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Впрочем, наличие травмы родные девочки объяснили тем, что ребенок упал с дивана.
В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело. Также назначена судмедэкспертиза, которая позволит установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.