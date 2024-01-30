В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погибла маленькая девочка

По словам родителей, 25 января у девочки поднялась температура и ее начало тошнить. После безуспешных попыток вылечить ребенка самостоятельно, родители обратились к врачам. Однако, в ходе осмотра на теле ребенка была обнаружена гематома в области виска и по предварительным данным причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Впрочем, наличие травмы родные девочки объяснили тем, что ребенок упал с дивана.