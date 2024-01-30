В Краснодаре на трамвайном полотне произошла авария

Ранее мы сообщали, в Краснодаре в ДТП маршрутки и трамвая пострадали пять человек. Маршрутка № 61 марки «Пежо» под управлением 56-летнего водителя двигалась по улице Горького. На пересечении с улицей Евдокии Бершанской водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в двигающийся трамвай. Двум людям врачи оказали помощь на месте.