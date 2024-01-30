В Краснодаре на трамвайном полотне произошла авария

В Краснодаре 30 января из-за ДТП на рельсах трамваи № 4 и 10 изменили схему движения, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
Дорожное происшествие с участием стороннего автомобиля произошло на пересечении ул. Магистральной и Дежнева. В связи с этим в 11:04 маршруты были направлены от ТЭЦ в сторону Пашковского микрорайона. В 11:14 схема движения общественного транспорта нормализовалась.
Напомним, в Краснодаре из-за ДТП с участием трамвая встали маршруты № 1, 11 и 15. Авария произошла вечером 22 января на перекрестке улиц Гоголя и Железнодорожной.
Ранее мы сообщали, в Краснодаре в ДТП маршрутки и трамвая пострадали пять человек. Маршрутка № 61 марки «Пежо» под управлением 56-летнего водителя двигалась по улице Горького. На пересечении с улицей Евдокии Бершанской водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в двигающийся трамвай. Двум людям врачи оказали помощь на месте.