На Урале волонтеры в мороз −20 спасли косулю, угодившую в колодец

— Даже на себя веревку было тащить очень тяжело, а вытаскивать ее вверх, сил не хватало. Силы были на исходе, когда в очередной раз случилось чудо — косуля наконец вывалилась из ямы на снег. И рванула прочь. Мы едва смогли притормозить ее руками и снять петлю, — рассказали волонтеры.