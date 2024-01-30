На Урале волонтеры в мороз −20 спасли косулю, угодившую в колодец

Добровольцы отряда «Зооспас» получили звонок от жительниц поселка, который располагается в 75 километрах от Екатеринбурга. Женщины рассказали, что случайно услышали странные звуки из колодца. Заглянув внутрь, они обнаружили, что на дне сидела косуля.
— Глубина была около трех метров. По-видимому, косуля попала на дно гидротехнического сооружения. Доставать зверюшку решили веревочной петлей, проведенной вокруг туловища под передними лапами, — сообщают волонтеры отряда «Зооспас» во «ВКонтакте». — Было опасение, что косуля впадет в истерику. В этом отношении все оказалось благополучно, косуля не издала ни звука и вела себя на удивление спокойно.
Однако, животное оказалось увесистым и с первого раза вызволить его не удалось. Поэтому, волонтеры стали использовать альпинистское снаряжение — жумар, привязанный к дереву.
— Даже на себя веревку было тащить очень тяжело, а вытаскивать ее вверх, сил не хватало. Силы были на исходе, когда в очередной раз случилось чудо — косуля наконец вывалилась из ямы на снег. И рванула прочь. Мы едва смогли притормозить ее руками и снять петлю, — рассказали волонтеры.
Спасение косули усложняли горы снега, отсутствие естественного света, а еще минусовые температуры.
— Чуть руки не оторвались! Еще и мороз был — 20 градусов. Мы устали мерзнуть. Возились три часа. Сделали выводы, что докупаем оборудование для подобных случаев, — рассказала волонтер Мария Овчинник.
После волонтеры стали искать ветви и доски. Так, они закрыли злополучный колодец, чтобы животные не свалились в него повторно.