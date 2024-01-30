В Новосибирске четверо экс-полицейских предстанут перед судом по делу о взятке

«Так как несколько эпизодов — по одному из них посредник якобы передавал взятку на ГПНТБ. Но по большинству более тяжких эпизодов надо отправлять в Калининский районный суд. Но это вопрос чисто процессуального характера», — пояснил адвокат Мельникова Андрей Жуков.