В Новосибирске четверо экс-полицейских предстанут перед судом по делу о взятке

Об этом сообщает Сиб.фм.
Аресты в отделе полиции «Новосибирский» начались в декабре 2022 года. Под стражу был взят том числе и начальник подразделения Анатолий Семенов.
В конце декабря 2023 года материалы дела поступили в Октябрьский раойнный суд. Помимо Семенова обвинение в получении взятки также вменяется Андрею Мельникову, Алексею Пирских, и Игорю Юшину.
Защита фигурантов потребовала изменения подсудности по уголовному делу.
«Так как несколько эпизодов — по одному из них посредник якобы передавал взятку на ГПНТБ. Но по большинству более тяжких эпизодов надо отправлять в Калининский районный суд. Но это вопрос чисто процессуального характера», — пояснил адвокат Мельникова Андрей Жуков.
В итоге дело из Октябрьского райсуда ушло в Калиниский, но пока не передано конкретному судье.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что задержан начальник изолятора Усть-Тарки по делу об убийстве девочки в 2010 году.