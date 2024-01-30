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В банке Волгограда на глазах у очевидцев скончался пенсионер

В Волгограде в банке скоропостижно умер мужчина.
Источник: Комсомольская правда

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, внезапно умершего в здании банка в Дзержинском районе. Трагедия произошла 29 января на улице 8-й Воздушной Армии. Ранее мужчина, не имеющий постоянного места жительства, неоднократно приходил в помещение финансовой организации, чтобы погреться.

В тот день пенсионеру внезапно стало плохо. Он схватился за сердце и упал на пол. Очевидцы позвонили в экстренные службы. Вскоре на место приехали врачи. Медики констатировали смерть.

— По данному факту организована проверка, назначены экспертизы, — уточнил сайту volgograd.kp.ru замруководителя СО по Дзержинскому району Волгограда Виталий Ролдугин.