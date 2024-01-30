На Кубани вынесли приговор медсестре, по вине которой умерла десятимесячная малышка

Подсудимая работала в должности медицинской сестры палатной в отделении анестезиологии-реанимации в ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ».
12 февраля 2023 года в больницу с термическим ожогом госпитализировали 10-месячную девочку, которой было назначено соответствующее лечение.
Подсудимая отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в вене ребенка, после чего промыла катетер раствором, в который, небрежно выполняя свои обязанности, по ошибке вместо назначенного препарата добавила совершенно другой. Состояние ребенка резко ухудшилось и, несмотря на неотложные меры, предпринятые реанимационной бригадой, девочка умерла.
В судебном заседании подсудимая вину не признала.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок два года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет.
Кроме этого, суд наложил ограничения: женщина не может покидать место постоянного проживания с 23:00 до 6:00 часов, посещать увеселительные заведения, выезжать за пределы Краснодарского края, посещать места проведения развлекательных мероприятий и участвовать в них, менять места учебы или работы.
Она также обязана являться к инспекторам по надзору за отбыванием осужденным раз в месяц. Приговор в законную силу не вступил.