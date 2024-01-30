На Кубани вынесли приговор медсестре, по вине которой умерла десятимесячная малышка

Подсудимая отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в вене ребенка, после чего промыла катетер раствором, в который, небрежно выполняя свои обязанности, по ошибке вместо назначенного препарата добавила совершенно другой. Состояние ребенка резко ухудшилось и, несмотря на неотложные меры, предпринятые реанимационной бригадой, девочка умерла.