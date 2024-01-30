Мошенники сообщили пострадавшей, что на ее имя оформлен кредит и предложили ей перевести сбережения на «безопасный счет».
Поддавшись на уговоры, пенсионерка оформила кредит на сумму 700 тыс. руб. Эти средства и 6,2 млн руб. собственных сбережений она отправила на указанные мошенниками счета. О том, что ее обманули, нижегородка поняла только через две недели.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет всех причастных к совершению преступления.
Андрей Репин.
Нижегородская пенсионерка поддалась на уговоры и отдала мошенникам 7 млн рублей
В Нижнем Новгороде 74-летняя местная жительница после общения с телефонными мошенниками потеряла почти 7 млн руб. По данным полиции нижегородка с середины декабря до начала января общалась, как она думала, с сотрудниками банка и правоохранительных органов.
Мошенники сообщили пострадавшей, что на ее имя оформлен кредит и предложили ей перевести сбережения на «безопасный счет».