Нижегородская пенсионерка поддалась на уговоры и отдала мошенникам 7 млн рублей

Мошенники сообщили пострадавшей, что на ее имя оформлен кредит и предложили ей перевести сбережения на «безопасный счет».



Поддавшись на уговоры, пенсионерка оформила кредит на сумму 700 тыс. руб. Эти средства и 6,2 млн руб. собственных сбережений она отправила на указанные мошенниками счета. О том, что ее обманули, нижегородка поняла только через две недели.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет всех причастных к совершению преступления.



Андрей Репин.