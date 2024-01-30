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Новосибирск стал самым криминальным городом России в четвертый раз

Новосибирск возглавил рейтинг-2024 по уровню преступности среди российских городов. Список составила глобальная база данных Numbeo.

По данным сайта, индекс преступности Новосибирска составил 47,6 балла из 100 возможных. При этом индекс безопасности оказался чуть выше — 52,4 балла. Это 141-е место в мировом рейтинге и первое по России. Выше, на 140-м месте, находится Ливерпуль, ниже, на 142-м, Гонолулу.

Топ-3 криминальных городов России заняли Санкт-Петербург с индексом преступности 39,2 — 203-я строчка рейтинга — и Москва с индексом 36,1 балла — 222-е место.

Всего в список вошли 329 городов мира. Самый высокий индекс преступности оказался у Каракаса (82,2), самый низкий у Абу Даби (13,1).

К слову, Новосибирск оказался лидером российских городов по уровню преступности не впервые. В рейтингах 2023-го, 2019-го и 2018-го годов он также удостоился звания самого криминального города России. В рейтинге 2022 года Новосибирск был третьим по «индексу преступности» после Уфы и Ростова-на-Дону.

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