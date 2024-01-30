Новосибирск стал самым криминальным городом России в четвертый раз

По данным сайта, индекс преступности Новосибирска составил 47,6 балла из 100 возможных. При этом индекс безопасности оказался чуть выше — 52,4 балла. Это 141-е место в мировом рейтинге и первое по России. Выше, на 140-м месте, находится Ливерпуль, ниже, на 142-м, Гонолулу.
Топ-3 криминальных городов России заняли Санкт-Петербург с индексом преступности 39,2 — 203-я строчка рейтинга — и Москва с индексом 36,1 балла — 222-е место.
Всего в список вошли 329 городов мира. Самый высокий индекс преступности оказался у Каракаса (82,2), самый низкий у Абу Даби (13,1).
К слову, Новосибирск оказался лидером российских городов по уровню преступности не впервые. В рейтингах 2023-го, 2019-го и 2018-го годов он также удостоился звания самого криминального города России. В рейтинге 2022 года Новосибирск был третьим по «индексу преступности» после Уфы и Ростова-на-Дону.