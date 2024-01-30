Новосибирск стал самым криминальным городом России в четвертый раз

К слову, Новосибирск оказался лидером российских городов по уровню преступности не впервые. В рейтингах 2023-го, 2019-го и 2018-го годов он также удостоился звания самого криминального города России. В рейтинге 2022 года Новосибирск был третьим по «индексу преступности» после Уфы и Ростова-на-Дону.