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Пенсионер из Крыма ответит за смерть товарища

Мужчина оставил горящую сигарету, в результате чего случился пожар в квартире.
Источник: МЧС РФ

Крымчанин ответит перед судом за смерть гостя в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В декабре прошлого года в поселке Партенит, расположенном в Большой Алуште, местный житель устроил пожар у себя дома. Под воздействием алкоголя обвиняемый 65-летний житель Крыма уснул, оставив горящую сигарету. Это привело к возгоранию и задымлению помещения. Мужчина, находившийся в гостях у обвиняемого, скончался на месте происшествия от отравления продуктами горения.

В Алуштинский городской суд направлено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении жителя поселка.

Прокуратура