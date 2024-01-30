Пенсионер из Крыма ответит за смерть товарища

В декабре прошлого года в поселке Партенит, расположенном в Большой Алуште, местный житель устроил пожар у себя дома. Под воздействием алкоголя обвиняемый 65-летний житель Крыма уснул, оставив горящую сигарету. Это привело к возгоранию и задымлению помещения. Мужчина, находившийся в гостях у обвиняемого, скончался на месте происшествия от отравления продуктами горения.