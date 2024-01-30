В Омске рабочий на стройке упал с третьего этажа и умер

В прошлом году на стройплощадке ООО «Сибстрой» произошёл несчастный случай. В мае 2023 года 57-летний рабочий убирал строительный мусор на объекте, расположенном в Октябрьском округе. Проработав месяц, мужчина упал с третьего на второй этаж, провалился в отверстие железобетонного перекрытия и получил тяжёлые травмы.