В Омске рабочий на стройке упал с третьего этажа и умер

В прошлом году на стройплощадке ООО «Сибстрой» произошёл несчастный случай. В мае 2023 года 57-летний рабочий убирал строительный мусор на объекте, расположенном в Октябрьском округе. Проработав месяц, мужчина упал с третьего на второй этаж, провалился в отверстие железобетонного перекрытия и получил тяжёлые травмы.
Выжить он не смог. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Представители «Сибстроя» до последнего отрицали, что сотрудничали с омичом. Компания решила не проводить собственное расследование на производстве.
Прокуратура округа обратилась в суд, чтобы признать, что фирма заключала договор с погибшим. Требования сотрудников надзорного ведомства удовлетворили. Теперь организация должна расследовать это дело. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, родственники омича после этого смогут получить страховые выплаты.