Поставщик фейкового кислорода для больниц Перми в COVID объявлен в розыск

Поставщик фейкового кислорода в пандемию в больницы Перми объявлен в розыск, сообщает РБК Пермь.
Пермский бизнесмен, который был осуждён на 4 года колонии общего режима и штраф в 1,2 млн рублей за поставку в больницу технического кислорода вместо медицинского, не явился на оглашение приговора суда и был объявлен в розыск, сообщает издание.
Два бизнесмена занимались криогенным бизнесом в период пандемии, в 2021 году. Возглавляя ООО «ШОН» и ООО «КриоГаз-Пермь», они обязались поставить в больницы Прикамья жидкий медицинский кислород.
ООО «Шон» купило на предприятиях Прикамья технический кислород. А ООО «КриоГаз-Пермь» продало в больницы Перми 70,1 тонны этой продукции под видом медицинского кислорода. При этом в документах был упомянут некий изготовитель из Свердловской области (ООО «КриоГаз»).
Ущерб 8 больницам в Прикамье, в которые поставили кислород, оценили в 3,7 млн рублей. Условные сроки, назначенные Свердловским судом Перми в мае 2023 года, в январе 2024 года двум бизнесменам отменили. Им назначены реальные сроки — 4 и 3 года в колонии общего режима и штрафы в 1,2 и 1,1 млн рублей. Этот приговор огласили 30 января.