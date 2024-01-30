Поставщик фейкового кислорода для больниц Перми в COVID объявлен в розыск

Ущерб 8 больницам в Прикамье, в которые поставили кислород, оценили в 3,7 млн рублей. Условные сроки, назначенные Свердловским судом Перми в мае 2023 года, в январе 2024 года двум бизнесменам отменили. Им назначены реальные сроки — 4 и 3 года в колонии общего режима и штрафы в 1,2 и 1,1 млн рублей. Этот приговор огласили 30 января.