Приложение «Радар. НФ» помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области

Как отметили в Народном фронте, благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации ранее уже удалось сбить три БПЛА противника в Воронежской области, два БПЛА в Брянской области, ещё два — в Курской, один — в Крыму и один — в Смоленской области. Всего за время работы «Радар. НФ» помог ликвидировать 10 беспилотников противника.