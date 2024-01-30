Стало известно, в чем обвиняют свердловского бизнесмена Малика Гайсина

Ранее по решению суда Гайсин уже лишился завода «Исеть» и банка «Вятич». Свердловский бизнесмен, который владел заводом «Исеть» с 90-х и был гендиректором с 2011 года, помещен под домашний арест 22 марта 2023 года. До этого суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в собственность государства акций завода «Исеть», принадлежавших компаниям бизнесмена. После ценные бумаги передали Росимуществу. Отметим, что у структур Гайсина был блокирующий пакет акций, но не весь: вторым крупным акционером оборонной «Исети» был концерн «Ростех».