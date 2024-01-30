Стало известно, в чем обвиняют свердловского бизнесмена Малика Гайсина

Сообщается, что с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн рублей и причинил ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению. Следствие считает, что средства Гайсин выводил на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся. В 2019 году также Гайсин похитил 30 млн рублей, которые перевел на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал.
Ранее по решению суда Гайсин уже лишился завода «Исеть» и банка «Вятич». Свердловский бизнесмен, который владел заводом «Исеть» с 90-х и был гендиректором с 2011 года, помещен под домашний арест 22 марта 2023 года. До этого суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в собственность государства акций завода «Исеть», принадлежавших компаниям бизнесмена. После ценные бумаги передали Росимуществу. Отметим, что у структур Гайсина был блокирующий пакет акций, но не весь: вторым крупным акционером оборонной «Исети» был концерн «Ростех».
Национализацией имущества дело в отношении Гайсина не закончится. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. рублей.