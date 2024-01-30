Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила пресс-служба суда.
По данным следствия и суда, 10 июня 2021 года в закрытом городе Лесной Свердловской области у рейсового автобуса, где находилось более 40 пассажиров — работников местного предприятия, из-за изношенности механизмов отказали тормоза. Водитель не смог остановить двигающийся под уклон автобус, протаранил ворота предприятия, за которыми находились люди. Пассажиры автобуса не пострадали, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы.
В мае 2023 года фигуранты уголовного дела избежали реального срока: водителю суд назначил 4 года принудительных работ, директору автопредприятия — один год ограничения свободы. Гособвинение просило для водителя и директора 5 и 6 лет лишения свободы, материалы уголовного дела в отношении механика были выделены в отдельное производство в связи с его болезнью, уточняла областная прокуратура.
«Определением суда апелляционной инстанции 30 января приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова Ю. Г. (директора — ред.) от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева А. В. (водителя — ред.) отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданские иски от потерпевших отправят на новое судебное рассмотрение из-за найденных нарушений. «В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции Зелев А. В. свою вину не признавал, Сивков Ю. Г. вину признал и извинился перед потерпевшими», — добавили в суде.