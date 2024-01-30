Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов

«Определением суда апелляционной инстанции 30 января приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова Ю. Г. (директора — ред.) от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева А. В. (водителя — ред.) отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию», — говорится в сообщении.