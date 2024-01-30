Украина потеряла большинство танков Leopard 2

О проблемах ВСУ с немецкими танками писал американский журнал Foreign Affairs. По словам журналиста Стивена Биддла, из менее чем 100 Leopard 2, поступивших на вооружение украинской армии, как минимум 26 были подбиты, а другие «не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием».