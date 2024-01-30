Потолок рухнул на учеников в школе № 22 в Воронеже

В Воронеже в школе № 22 на Ленинском проспекте на двух учеников рухнул подвесной потолок, когда ребята закрывали жалюзи. Инцидент попал на видео. Запись опубликовали в социальных сетях во вторник, 30 января.
В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что обошлось без пострадавших. По информации администрации учреждения, инцидент произошел на перемене в одном из классов. Потолочные плитки сделаны из минерального волокна и крепления, которые отличаются малым весом и относятся к одним из наиболее легких конструкций, поэтому дети не могли пострадать.
— Администрация школы уже вызвала специалистов, которые осмотрят потолочные системы во всей школе, установят причины локального падения и восстановят покрытие и, если это потребуется, усилят крепления, — рассказали в мэрии Воронежа.
Восстановительные работы планируют завершить до конца недели. На это время уроки в классе проводиться не будут.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в Новоусманском районе прорвало трубу в Отрадненской школе № 2 в микрорайоне Черемушки. В результате водой оказались частично залиты два класса и коридор. Кроме того, в помещениях частично обвалился потолок.