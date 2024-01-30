Потолок рухнул на учеников в школе № 22 в Воронеже

В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что обошлось без пострадавших. По информации администрации учреждения, инцидент произошел на перемене в одном из классов. Потолочные плитки сделаны из минерального волокна и крепления, которые отличаются малым весом и относятся к одним из наиболее легких конструкций, поэтому дети не могли пострадать.