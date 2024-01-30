Мошенник, скрывавшийся в Азербайджане, экстрадирован в Узбекистан

За совершение мошенничества на территории нашей страны гражданин Узбекистана Рустам Хикматуллаевич Каримов 26 мая 2023 года был объявлен правоохранительными органами в международный розыск.
В октябре прошлого года местонахождение Рустама Каримова в Азербайджане было установлено. Его задержали и применили в отношении него меру пресечения в виде ареста. Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство коллег из Узбекистана о его передаче.
Решение об экстрадиции задержанного было принято на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.
Гражданин Рустам Каримов в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции был передан полномочным органам Узбекистана.