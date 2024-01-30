Мошенник, скрывавшийся в Азербайджане, экстрадирован в Узбекистан

В октябре прошлого года местонахождение Рустама Каримова в Азербайджане было установлено. Его задержали и применили в отношении него меру пресечения в виде ареста. Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство коллег из Узбекистана о его передаче.