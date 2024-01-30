В Актобе заключенные вышли из камеры, пока дежурные спали

«Далее, чтобы пройти мимо спящих дежурных сотрудников ИВС УП города Актобе, не издавая звука, держа обувь в руках, выйдя из камеры, поднялись на 2 этаж в поисках подходящего места для выхода из здания ИВС, где снова спустившись на 1 этаж, подойдя к железной запертой магнитной двери, обхватив руками провод, который мешал открытию двери, дернув его и выведя из строя, пошли через данную дверь». Старший прокурор отдела прокуратуры города Актобе Асель Утенова.