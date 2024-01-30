Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида

«Пятого января суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам лишения свободы это близко к максимальному наказанию, предусмотренному законом за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ДП.