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Водителя, сбившего двух девушек на переходе, осудили в Хабаровске

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с лишением водительских прав на 2 года.
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Источник: AP 2023

Водителя без прав, сбившего двух девушек на пешеходном переходе, осудили в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края.

17 сентября ночью мужчина без водительских прав ехал на «Тойоте Королле Спасио» по центру краевой столицы. На улице Муравьева-Амурского он сбил двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого мужчина скрылся с места.

В ДТП девушки получили тяжкий вред здоровью.

«Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным по п.п. “б”, “в” ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Государственное обвинение поддержано прокуратурой», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с лишением водительских прав на 2 года.

Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда на 970 тысяч рублей.