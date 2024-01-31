Водителя, сбившего двух девушек на переходе, осудили в Хабаровске

Водителя без прав, сбившего двух девушек на пешеходном переходе, осудили в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края.
17 сентября ночью мужчина без водительских прав ехал на «Тойоте Королле Спасио» по центру краевой столицы. На улице Муравьева-Амурского он сбил двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого мужчина скрылся с места.
В ДТП девушки получили тяжкий вред здоровью.
«Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным по п.п. “б”, “в” ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Государственное обвинение поддержано прокуратурой», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с лишением водительских прав на 2 года.
Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда на 970 тысяч рублей.