Водителя, сбившего двух девушек на переходе, осудили в Хабаровске

17 сентября ночью мужчина без водительских прав ехал на «Тойоте Королле Спасио» по центру краевой столицы. На улице Муравьева-Амурского он сбил двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого мужчина скрылся с места.