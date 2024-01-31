В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 8.40 (2.40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. По данным ряда источников агентства, пилот был спасен.
«Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал», — заявил один из источников агентства.
Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений — так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.