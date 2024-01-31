Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

СЕУЛ, 31 янв — РИА Новости. Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
f-16-ap_597731162057.jpg
Источник: AP 2023

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 8.40 (2.40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. По данным ряда источников агентства, пилот был спасен.

«Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал», — заявил один из источников агентства.

Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений — так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.