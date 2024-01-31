В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений — так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.