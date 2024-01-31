Глава СК взял на контроль дело о смерти дочери староверов в Красноярском крае

Накануне стало известно, что 24 января маленькая жительница села Таяты Каратузского района ударилась головой при падении с дивана (на виске пострадавшей обнаружена гематома) и 28 числа умерла в больнице. До госпитализации родители пытались лечить дочь, у которой поднялась температура, жаропонижающими препаратами, полагая, что она «подхватила вирус».
По данным прокуратуры Красноярского края, девочку доставили в районную больницу в состоянии комы с подозрением на двустороннюю пневмонию. Позже причиной смерти назвали кровоизлияние в мозг в результате удара головой об пол. Назначены экспертизы.
Семья, в которой воспитывается еще один ребенок — мальчик в возрасте года и десяти месяцев, — считалась благополучной, на профилактическом учете не числилась. «Она относит себя к группе староверов», — отметили в надзорном ведомстве.