План «Ковер» вводили в Пулково в ночь на 31 января

В аэропорту Пулково в ночь на 31 января действовал план «Ковер». Причины, по которым было принято такое решение, не сообщаются. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, принимает самолеты на прилет и отпускает на вылет. Об этом Spb.kp.ru рассказали в пресс-службе аэропорта Петербурга.
— Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения действовали с 03:53 по 05:11, — рассказали Spb.ru в пресс-службе аэропорта.
Во время объявленного плана «Ковер» несколько самолетов были задержаны.
Напомним, ранее стало известно о закрытии на реконструкцию МАПП Ивангорода с 1 февраля. Пересечь границу с Эстонией на этом КПП можно будет только пешком.