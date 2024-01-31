План «Ковер» вводили в Пулково в ночь на 31 января

В аэропорту Пулково в ночь на 31 января действовал план «Ковер». Причины, по которым было принято такое решение, не сообщаются. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, принимает самолеты на прилет и отпускает на вылет. Об этом Spb.kp.ru рассказали в пресс-службе аэропорта Петербурга.