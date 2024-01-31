За сутки воронежцы перевели мошенникам 30 миллионов рублей

За прошедшие сутки от схем телефонных мошенников пострадали 30 человек, такие данные привели в пресс-службе полиции Воронежской области.
Однако это не самое удивительное. Жертвы обмана перевели злоумышленникам около 30 миллионов рублей.
Редакция предупреждает: не общайтесь с незнакомцами по телефону. Это правило действует даже в случаях, когда звонок поступает якобы от сотрудников общественного порядка. Сбрасывайте трубку. Если остаются какие-то переживания, обратитесь в службу поддержку того заведения, из которого якобы был совершён звонок. На горячей линии вас успокоят. Будьте внимательны и доверйте только проверенным источникам!
Накануне стало известно о новой махинации мошенников. Воронежцы начали массово получать сообщения о якобы взломе аккаунтов в Telegram. Для восстановления аккаунта предлагается перейти по специальной ссылке.