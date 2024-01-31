За сутки воронежцы перевели мошенникам 30 миллионов рублей

Редакция предупреждает: не общайтесь с незнакомцами по телефону. Это правило действует даже в случаях, когда звонок поступает якобы от сотрудников общественного порядка. Сбрасывайте трубку. Если остаются какие-то переживания, обратитесь в службу поддержку того заведения, из которого якобы был совершён звонок. На горячей линии вас успокоят. Будьте внимательны и доверйте только проверенным источникам!