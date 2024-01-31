Одна из школьниц, сбитых на переходе у «Атлантики», умерла в больнице

В ночь на 31 января в Больнице скорой медицинской помощи в Калининграде умерла одна из пострадавших в ДТП у «Атлантики». Как сообщает klops.ru, 16-летняя Анастасия Вовк скончалась в реанимации. Все это время девушка находилась в коме.
Напомним, страшное ДТП на пешеходном переходе возле ресторана «Атлантика» произошло около 11 вечера в прошлую среду, 24 января. Настя с подругой переходили Ленинский проспект по «зебре», когда их сбила «Ауди» под управлением 53-летнего водителя.
Вторая пострадавшая девочка сейчас находится Детской областной больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Помочь родным Анастасии можно денежным переводом на карту Сбербанка 2202 2053 2649 4967 (Екатерина Сергеевна Л.).