Одна из школьниц, сбитых на переходе у «Атлантики», умерла в больнице

В ночь на 31 января в Больнице скорой медицинской помощи в Калининграде умерла одна из пострадавших в ДТП у «Атлантики». Как сообщает klops.ru, 16-летняя Анастасия Вовк скончалась в реанимации. Все это время девушка находилась в коме.