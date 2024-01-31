Неизвестный расстреливает машины нижегородцев из пневмата

Так, на простреленные стекла машин пожаловались нижегородцы из дома № 186б по улице Родионова. Пули в своих авто нашли минимум восемь человек. Пострадавшие отмечают, что обратились в полицию. В данный момент они смогли определить, что выстрелы были сделаны с третьего этажа.