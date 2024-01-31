Это «Триумф». Что известно о ночной атаке БПЛА в Петербурге

Позже выяснилось, что грохот был связан с работой ПВО. О беспилотнике, летящем со стороны Смоленской области, было известно заранее, так что силы противовоздушной обороны были готовы отразить удар. В 4.20 БПЛА был поражен над Колпино из С-400. Однако, с первого раза устранить угрозу не удалось, «птичка» полетела дальше. Подбитый беспилотник кружил еще полчаса и в 4.50 упал на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе. Вспышка света попала на видео.