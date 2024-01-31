Устроивших фейерверк в отделении банка парней отправили под домашний арест в Воронеже

Взорвавших петарды прямо в помещении одного из филиалов банка на улице Димитрова в Воронеже хулиганов отправили под домашний арест. Об этом рассказали в Левобережном райсуде.
Напомним, инцидент произошел вечером 25 января. Двое парней принесли в операционный зал отделения банка «Салют С9012», который выпускает 36 залпов высотой до 50 м и запалили его. Молодые люди были задержаны. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК.
По версии следствия, пиротехническое изделие парни запустили в тот момент, когда в банке были сотрудники и посетители. И они понимали, что их действия ставят под угрозу общественный порядок и спокойствие большого круга лиц. Тем самым они выражали явное неуважение к обществу, нарушали общепризнанные нормы и правила поведения. А также осознавали, что 36 выстрелов в замкнутом помещении поставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся в нем людей, а также неизбежно приведет к срыву нормальной работы организации.
Парни при этом снимали все на камеру, выкрикивая оскорбительные лозунги. А затем убежали.
Суд отправил их под домашний арест на 1 месяц и 27 суток. Они проведут в домашнем заточении до 24 марта.