Устроивших фейерверк в отделении банка парней отправили под домашний арест в Воронеже

По версии следствия, пиротехническое изделие парни запустили в тот момент, когда в банке были сотрудники и посетители. И они понимали, что их действия ставят под угрозу общественный порядок и спокойствие большого круга лиц. Тем самым они выражали явное неуважение к обществу, нарушали общепризнанные нормы и правила поведения. А также осознавали, что 36 выстрелов в замкнутом помещении поставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся в нем людей, а также неизбежно приведет к срыву нормальной работы организации.