В Казани затопило улицу Братьев Касимовых из-за прорыва водопровода

В Казани затопило улицу Братьев Касимовых у дома № 48а. Это произошло из-за прорыва водопровода, сообщает МУП «Водоканал».
В связи с этим у жителей отключили воду. На месте работают пять единиц техники и две аварийные бригады. Ориентировочно работы по устранению проблемы завершат 31 января в 18:00.
После устранения прорыва специалисты приступят к ликвидации последствий. Организован подвоз воды между домами № 44 и № 46 на улице Братьев Касимовых.
Напомним, в Казани на пересечении улиц Амирхана и Четаева произошел прорыв трубы.