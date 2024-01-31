Прокуратура проверит стрим молодой матери с нецензурщиной под Волгоградом

«Организована проверка по поводу распространенной в Сети информации о возможных противоправных действиях 33-летней женщины в отношении 2-летней дочери. Семья состоит на учете как неблагополучная и находящаяся в социально опасном положении. После завершения проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если на то будут основания», — подтверждает старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.