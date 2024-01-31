Прокуратура проверит стрим молодой матери с нецензурщиной под Волгоградом

Прокурорскую проверку организовали в Волгоградской области после появления в Сети видео, на котором женщина в нижнем белье убирает квартиру и осыпает при этом нецензурными выражениями то ли малышку-дочь, то ли исполнительницу звучащей за кадром песни.
Стрим проводила некая Анастасия, случайные зрители сделали запись прямого эфира. Автор сметает осколки с подоконника, стула, пола и сопровождает уборку нецензурной бранью. Наблюдающие за ее действиями уговаривают женщину не трогать дочь.
«Искренне жаль детей таких вот мамаш. Все остальное… ну, что тут сказать…», — комментирует видео волгоградка.
«Увы, автором управляют алкоголь и инстинкты…», — вторит ей земляк.
Те, кто знаком с женщиной, подытоживают: «Как всегда… Настя не меняется».
Участвует в просмотре, похоже, и отец девочки. По крайней мере, один из участников обсуждения требует: «Не ори на дочь мою!».
Пока читатели спорят — правильно ли сделал админ Telegram-канала «Волгоград», что выложил видео в сеть вместо того, чтобы передать его в соответствующие органы, ролик уже заметили представители облпрокуратуры.
«Организована проверка по поводу распространенной в Сети информации о возможных противоправных действиях 33-летней женщины в отношении 2-летней дочери. Семья состоит на учете как неблагополучная и находящаяся в социально опасном положении. После завершения проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если на то будут основания», — подтверждает старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.
Ранее Центральный райсуд оставил ребенка Анастасии Ахметовой, которая душила дочь-младенца подушкой, снимала свои действия на видео и отправляла их отцу девочки.