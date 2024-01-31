В Москве задержали семерых человек после драки

В отношении семерых граждан составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, которые переданы в Кунцевский районный суд для принятия решения в соответствии с законом. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ).