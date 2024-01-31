Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении телевизоров на 1,7 млн руб. под видом перевозки

«Мужчина в интернете разместил объявление о необходимости перевозки телевизоров. На предложение откликнулся неизвестный и, обговорив с заказчиком условия, прислал водителя на автомобиле на адрес заявителя. После загрузки техники водитель уехал, а звонивший перестал выходить на связь. Через некоторое время потерпевший узнал, что продукция не доставлена, после чего обратился в полицию. Ущерб составил более 1,7 млн руб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — 40-летнего ранее судимого мужчину», — рассказал Васенин.