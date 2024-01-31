Из Турции экстрадировали троих граждан Узбекистана, находившихся в международном розыске

В ходе оперативного мероприятия, проведенного министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции, были задержаны узбекистанцы, скрывавшиеся от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле.
В частности, 59-летний Фахриддин Шакарбоев находился в розыске с 2022 года по обвинению в присвоении мошенническим путем большой суммы денежных средств.
32-летний Хумоюнбек Мардонов — в розыске с 2018 года по обвинению в растрате путем присвоения большой суммы.
Оба гражданина были задержаны в Стамбуле 12 января этого года.
13 января в ходе очередного оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами двух стран, в Стамбуле была задержана 67-летняя Рита Халилова, обвиняемая в присвоении мошенническим путем большой суммы денежных средств граждан. Данная гражданка находилась в розыске с 2016 года.
Задержанные экстрадированы в Узбекистан.