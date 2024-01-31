Из Турции экстрадировали троих граждан Узбекистана, находившихся в международном розыске

В ходе оперативного мероприятия, проведенного министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции, были задержаны узбекистанцы, скрывавшиеся от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле.