Свердловского омбудсмена завалили жалобами на буллинг в школах

«Мы наблюдаем ежегодный рост обращений в наш адрес по поводу конфликтов в образовательных организациях. Это не только травля, не только буллинг, это и вопросы взаимоотношений родителей с педагогами. Тенденция к увеличению [обращений] есть. По вопросам взаимоотношений и конфликтов в образовательных организациях в 2020 году было всего 86 обращений, в 2023-м — 142. Практически в два раза увеличилось», — сказал Мороков.
Он отметил, что до аппарата детского омбудсмена жалобы доходят в тех случаях, когда родители уже не справляются. Мороков добавил, что не во всех случаях буллинг рождается в школе. Возникают ситуации, когда конфликт между школьниками начинается в соцсетях. В образовательных учреждениях уже наблюдаются последствия этого конфликта. Тем не менее учителям, по словам Игоря Морокова, нужно быть готовыми к таким историям. Он заметил, что большая часть конфликтов коренится «в системе взаимоотношений в семье или во дворе».