Свердловского омбудсмена завалили жалобами на буллинг в школах

Он отметил, что до аппарата детского омбудсмена жалобы доходят в тех случаях, когда родители уже не справляются. Мороков добавил, что не во всех случаях буллинг рождается в школе. Возникают ситуации, когда конфликт между школьниками начинается в соцсетях. В образовательных учреждениях уже наблюдаются последствия этого конфликта. Тем не менее учителям, по словам Игоря Морокова, нужно быть готовыми к таким историям. Он заметил, что большая часть конфликтов коренится «в системе взаимоотношений в семье или во дворе».