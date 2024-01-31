В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

«Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сказали в Минобороны.
Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.