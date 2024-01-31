Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена в среду возвращены 195 российских военнослужащих, они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны России.
Источник: РИА "Новости"

«Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сказали в Минобороны.

Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.