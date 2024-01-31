Глыба льда обрушилась на девушку в центре Москвы

Некоторое время назад в Татарстане две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши дома и оказались под снежным завалом. Их придавило снегом, упавшим с кровли. На вызов приехали спасатели и полиция, но, разгребая завалы, сотрудники так и не обнаружили девчат. Вероятнее всего, они убежали.