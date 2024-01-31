Легковушка столкнулась с тягачом на МКАД, пострадал пассажир

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Об этом говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пострадавший пассажир Faw был доставлен для обследования в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
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В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Об этом говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пострадавший пассажир Faw был доставлен для обследования в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.