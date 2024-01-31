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Легковушка столкнулась с тягачом на МКАД, пострадал пассажир

31 января утром на МКАД произошла автомобильная авария с участием легковой машины Faw и седельного тягача Daf.
Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Об этом говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавший пассажир Faw был доставлен для обследования в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.