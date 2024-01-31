В зоне СВО погиб гвардии сержант из Омской области Иван Вяткин

— Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда. Мы гордимся и благодарны ему за его служение и самоотверженность, — написали представители Федерация джиу-джитсу Омской области и добавили, что окажут необходимую помощь и поддержку родным бойца в сложный для них период.