В зоне СВО погиб гвардии сержант из Омской области Иван Вяткин

19 января при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб омич Иван Александрович Вяткин. Информацию об этом сообщила Федерация джиу-джитсу Омской области.
33-летний гвардии сержант Иван Вяткин принимал участие в зоне спецоперации на Украине больше года. Дома остались жена и двое сыновей — 4 и 7 лет. Оба мальчика являются воспитанниками федерации.
— Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда. Мы гордимся и благодарны ему за его служение и самоотверженность, — написали представители Федерация джиу-джитсу Омской области и добавили, что окажут необходимую помощь и поддержку родным бойца в сложный для них период.
В федерации принимают помощь для семьи погибшего бойца.
Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования родным и близким Ивана Вяткина.