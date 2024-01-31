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Самолет «Белавиа» не смог улететь в Москву и вернулся обратно в минский аэропорт. Что произошло

Boeing 737−800 вылетел из Минска в Москву 31 января в 7:54, выполнил в воздухе несколько разворотов и вернулся назад в аэропорт Минск, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В пресс-службе национального авиаперевозчика рассказали, что во время уборки шасси индикация указывала, что ходовая часть находится в выпущенном положении.

Экипаж, руководствуясь инструкциями, принял решение о возвращении в Национальный аэропорт Минск. Посадка произведена благополучно и в штатном режиме. В итоге пассажирам для перелета предоставили другое воздушное судно — Boeing 737−300. Рейс вылетел в пункт назначения в 10:05.

В пресс-службе «Белавиа» отметили, что ситуации, в результате которых самолет возвращается в аэропорт, зачастую можно отнести к нештатным, но не критическим, и они не несут опасности для жизни пассажиров. Принимая решение о прерывании полета, экипаж всегда работает на предупреждение, ставя в приоритет безопасность пассажиров на борту.