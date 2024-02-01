«Легендарная» схема мошенников быстро набирает обороты в Приморье — что делать

Сотрудники полиции предостерегают жителей о мошенниках, действующих по схеме «Вы выиграли в лотерею» или «Условия розыгрыша очень просты». Как правило, жертвы переводят налог за получение приза или передают свои банковские реквизиты с кодом, но остаются ни с чем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
На фоне проведения всевозможных рекламных акций, лотерей и розыгрышей, особенно с участием интернет-каналов, мошенники часто используют их для прикрытия своей деятельности и обмана людей.
На мобильный телефон жертвы приходит ссылка с предложением принять участие в бесплатной лотерее. После человек получает новую ссылку со следующим текстом: «Вы победили! Заберите приз! Оплатите лишь налог 13%» либо «Сообщите реквизиты и код карты».
«Стражи порядка напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои личные данные, реквизиты банковских карт неизвестным, а также переводить денежные переводы на сомнительные счета. Будьте бдительны!» — сообщили в полиции Уссурийска.