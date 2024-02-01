«Легендарная» схема мошенников быстро набирает обороты в Приморье — что делать

Сотрудники полиции предостерегают жителей о мошенниках, действующих по схеме «Вы выиграли в лотерею» или «Условия розыгрыша очень просты». Как правило, жертвы переводят налог за получение приза или передают свои банковские реквизиты с кодом, но остаются ни с чем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.